Венгрия понадеялась на здравый смысл между Россией и США

Глава МИД Венгрии Петер Сийятро в интервью ТАСС выразил надежду на то, что между Россией и США возобладает здравый смысл.

По его словам, Будапешт «скрестил пальцы», чтобы переговоры между Москвой и Вашингтоном по безопасности были успешными. «Поэтому мы рады тому, что президент Владимир Путин и президент Джо Байден говорят друг с другом», — добавил Сийятро. Он также пожелал удачи на предстоящих переговорах между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым.

В том же интервью Сийятро сообщил, что 1 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит с визитом Россию. По его словам, стороны намерены обсудить вопрос о расширении газового контракта. Он отметил, что Венгрии было бы очень выгодно увеличить объемы газовых поставок в рамках долгосрочного контракта.