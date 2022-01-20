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Венгрия понадеялась на здравый смысл между Россией и США

Глава МИД Венгрии Сийятро понадеялся, что между Россией и США возобладает здравый смысл
Петер Сийятро

Петер Сийятро. Фото: Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийятро в интервью ТАСС выразил надежду на то, что между Россией и США возобладает здравый смысл.

По его словам, Будапешт «скрестил пальцы», чтобы переговоры между Москвой и Вашингтоном по безопасности были успешными. «Поэтому мы рады тому, что президент Владимир Путин и президент Джо Байден говорят друг с другом», — добавил Сийятро. Он также пожелал удачи на предстоящих переговорах между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым.

В том же интервью Сийятро сообщил, что 1 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит с визитом Россию. По его словам, стороны намерены обсудить вопрос о расширении газового контракта. Он отметил, что Венгрии было бы очень выгодно увеличить объемы газовых поставок в рамках долгосрочного контракта.

Марина Совина
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