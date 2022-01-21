Выручка российского магазина для бедных взлетела в десятки раз

Крупнейший российский ретейлер X5 Group впервые раскрыл операционные результаты сети «Чижик», которая позиционируется как жесткий дискаунтер.

Выручка магазинов, предназначенных для бедных слоев населения, взлетела в десятки раз. С октября по декабрь 2021 года зафиксирован рост в 37 раз, до 1,9 миллиарда рублей. Продажи за весь прошлый год увеличились в 59 раз, до 2,9 миллиарда.

Высокие темпы объясняются достаточно низкой базой. Сеть «Чижик» X5 запустила в октябре 2020 года. В декабре 2021-го количество торговых точек достигло 72. По итогам года средний чек в «Чижике», сообщается в отчетности, вырос на 25 процентов, до 567,8 рубля. Однако в четвертом квартале он сократился на 21 процент до 358,2 рубля.

Выручка сетей магазинов у дома «Пятерочка», на которые приходится основной доход X5, в четвертом квартале выросла на 16 процентов со средним чеком 438,5 рубля (рост на 8 процентов). По итогам всего прошлого года средний чек составил 409,2 рубля.

В сентябре прошлого года генеральный директор «Чижика» Илья Якубсон отмечал, что в планах сети рост количества точек до трех тысяч. В перспективе 60 процентов товаров в них станут представлять собственную торговую марку. При этом глава сети подчеркивал, что «Чижик» должен стать магазином для разумного, а не для бедного покупателя.

В конце прошлого года сообщалось, что X5 Group и «Магнит», также входящие в число крупнейших российских ретейлеров, начали закрывать свои алкомаркеты. Формат признали неэффективным в условиях достаточно насыщенного рынка и необходимости конкурировать с крупными игроками.