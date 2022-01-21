Стала известна возможная новая должность Поклонской

Экс-депутат Государственной Думы Наталья Поклонская, которая отказалась стать послом России в Кабо-Верде, может занять пост заместителя главы Россотрудничества. Об этом стало известно источнику РИА Новости, знакомому с ситуацией.

В четверг, 21 января, Наталья Поклонская заявила, что ее планы стать послом России в Кабо-Верде отменяются из-за личных обстоятельств. Она не уточнила, по каким именно причинам отказалась от должности.

По словам собеседника агентства, вопрос о назначении Поклонской сейчас обсуждается.

Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что вопрос о ее дальнейшей работе комментировать пока рано. Она подчеркнула, что хочет быть полезной стране и готова на любую должность, где будет помогать государству.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской послом в Республике Кабо-Верде, которая расположена на островах Зеленого Мыса, 13 октября. Если бы экс-депутат не отказалась от должности, она стала бы третьей женщиной-послом в России. Сейчас российские интересы представляют Людмила Воробьева в Индонезии и Элеонора Митрофанова в Болгарии.

Наталью Поклонскую назначили исполняющей обязанности прокурора Крыма в марте 2014 года, когда Крым вошел в состав России по итогам референдума. В мае 2014 года она стала прокурором, в сентябре 2016 года — депутатом Госдумы.