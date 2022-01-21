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Обвинение обжаловало «мягкую» меру пресечения для Порошенко

Прокуратура Украины в Печерском суде обжаловала меру пресечения для Порошенко

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украинская прокуратура обжаловала решение Печерского суда Киева по избранию меры пресечения для бывшего президента Украины Петра Порошенко. Обвинение настаивает на избрании для подозреваемого Порошенко более жесткой меры. Информация опубликована на сайте ведомства.

«21 января 2022 года Офисом Генерального прокурора внесена апелляционная жалоба на решение суда о применении меры пресечения в отношении подозреваемого», — говорится в заявлении прокуратуры. Обвинение считает, что политика должны взять под стражу или внести за него залог в один миллиард гривен (35,7 миллиона долларов).

Пока же действует прежняя мера пресечения — так называемое личное обязательство. Она накладывает ряд ограничений. Например, бывшему президенту нельзя выезжать за пределы столичного региона, а еще он обязан по первому требованию являться к правоохранителям. Эта мера считается самой мягкой в украинском законодательстве.

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Порошенко судят по обвинению в государственной измене. Следователи Государственного бюро расследований считают, что политик финансировал террористов путем закупок угля из неподконтрольных Украине районов Донбасса. Порошенко с обвинениями не согласен, он называет себя создателем украинской армии и человеком, давшим отпор президенту России Владимиру Путину.

Адвокаты и сторонники бывшего президента также не согласны с решением суда. «Не пускать Порошенко за границу — это зло для Украины в первую очередь», — заявил народный депутат от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович.

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Дмитрий Настасьев
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