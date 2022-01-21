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Полиция начала проверку после нападения на журналистов в больнице Сургута

ТАСС: полиция начала проверку из-за нападения на журналистов «Новой газеты» в Сургуте

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сотрудники полиции начали проверку после заявления журналистов о том, что заместитель главного врача Сургутской клинической травматологической больницы Андрей Матвеев напал на них во время подготовки материала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по Югре.

«Журналисты одной из редакций обратились в дежурную часть полиции с заявлением о том, что им нанесены повреждения в ходе подготовки материала. По данному факту проводится проверка», — рассказал источник.

Предположительно, речь идет о журналистах «Новой газеты».

Ранее на сайте «Новой газеты» появился материал, в котором утверждается, что заместитель главврача Сургутской клинической больницы Андрей Матвеев напал на представителей «Новой газеты» Изольду Дробину и Ардена Аркмана. Уточнялось, что журналисты пришли в медучреждение, чтобы сделать репортаж о самоубийствах среди персонала.

По данным издания, журналисты попросили у Матвеева комментарий по поводу гибели двух медсестер, после чего врач ушел, но затем вернулся, повалил Аркмана на землю и попытался разбить его камеру, после чего переключился на Дробину и ударил ее в скулу.

В октябре прошлого года СМИ сообщили о суициде медсестры отделения анестезиологии и реанимации Сургутской больницы. Тело россиянки нашли на лестничной площадке дома. Через два месяца ее коллега тоже покончила жизнь самоубийством. Муж одной из них написал заявление в полицию. По его мнению, действия старшей медсестры могли привести к трагедии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). Оно находится под личным контролем председателя ведомства Александра Бастрыкина.

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Евгения Наумова
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