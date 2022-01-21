В Россотрудничестве отреагировали на ситуацию с трудоустройством Поклонской

В Россотрудничестве предпочли не комментировать данные о возможном назначении бывшего депутата Государственной Думы Натальи Поклонской на должность заместителя главы агентства. Всю ситуацию с трудоустройством Поклонской там восприняли как слухи, сообщает РИА Новости в пятницу, 21 января.

Накануне выяснилось, что экс-депутат Госдумы может занять пост замглавы Россотрудничества. Сама Поклонская указала, что сведения о ее дальнейшем трудоустройстве выглядят преждевременными.

19 января стало известно, что Наталья Поклонская отказалась от должности посла России в Кабо-Верде по неким личным обстоятельствам. Однако Поклонская повторила, что хочет быть полезной стране и готова на любую должность, где будет помогать государству.

Министерство иностранных дел России также подтвердило отмену назначения Натальи Поклонской послом. Дипломата назначили 13 октября 2021 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Тогда она призналась, что давно мечтала попробовать себя на дипломатическом поприще. Поклонская должна была отправиться в страну в ноябре.