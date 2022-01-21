Блинкен назвал «агентов России» на Украине

В украинском парламенте нашлись «агенты России». Обнаружить их в Верховной Раде удалось государственному секретарю США Энтони Блинкену — речь идет о депутатах Тарасе Козаке и Олеге Волошине, против которых в четверг, 20 января, были введены санкции. Слова госсекретаря передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Мы вводим некоторые меры против агентов России, которые действуют внутри Украины. Мы хотим, чтобы было понятно, какие будут последствия, если начнется агрессия против Украины», — заявил Блинкен. Об «агентах» секретарь вспомнил после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Козак и Волошин — депутаты от оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Вместе с еще двумя украинцами они попали в санкционный список министерства финансов США. Теперь им грозит блокировка активов на территории Соединенных Штатов, если такие найдутся. Вашингтон считает, что все они работали на ФСБ.

Ранее в США опубликовали проект санкций и против российских чиновников. «Акт ответственности [президента России Владимира] Путина», предложенный сенатором-республиканцем Джимом Бэнксом, включает меры против членов российского правительства и окружения российского президента.

Несмотря на продолжение эскалации в ограничительных мерах, с точки зрения риторики напряжение между Россией и США несколько спало после обоюдных заявлений по итогам переговоров глав дипломатических ведомств. «Я считаю, что министр иностранных дел Лавров теперь лучше понимает нашу позицию, а мы — позицию России. Сегодняшняя дискуссия в этом смысле была полезна», — оценил встречу Блинкен.

