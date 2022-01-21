В Белоруссии ответили на обвинения США из-за самолета Ryanair

Обвинения со стороны США в адрес Минска из-за вынужденной посадки самолета Ryanair несправедливы и возмутительны, считает зампред постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Белоруссии Олег Гайдукевич. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, после публикации отчета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) стало понятно, что в произошедшем нет вины Белоруссии.

Политик призвал власти страны не только обжаловать обвинения в международных структурах, но и ответить контрсанкциями, если первое не будет иметь эффекта.

Ранее Минюст США выдвинул обвинения против белорусских чиновников из-за инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. В заявлении ведомства говорится, что должностные лица вступили в сговор с целью незаконно изменить маршрут воздушного судна.

Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске после сообщения о минировании рейса в мае 2021 года. Как только самолет приземлился, белорусские спецслужбы арестовали находившегося на борту блогера Романа Протасевича и его девушку гражданку России Софию Сапегу.

Международная организация гражданской авиации в своем отчете указала, что сообщение о минировании самолета было ложным. Приписать совершение акта незаконного вмешательства какому-либо государству группа не смогла.