Собака упала с высоты 30 метров и выжила

В английском городе Сифорд, графство Восточный Сассекс, пес по кличке Макс упал в воду с высоты 30 метров, выжил и не получил ни одной травмы. Об этом сообщает Daily Mirror.

Бордер-колли Макс во время прогулки сорвался со скалы и упал на гальку. Он оказался в потенциально смертельной ловушке: пес стоял на маленьком островке суши, который омывался Ла-Маншем. Выбраться самостоятельно собака не могла — единственный путь к спасению лежал через восхождение на скалу.

На помощь Максу выехали представители благотворительной организации, которая занимается спасением людей и животных у берегов Соединенного Королевства, Нормандских островов и острова Мэн. Экипаж из трех человек добрался до собаки на шлюпке: один из волонтеров вышел на берег и приманил Макса на угощение.

Пес быстро доверился людям, и вскоре его посадили в шлюпку и доставили на берег, где ждал хозяин. Для волонтера Хлои Сэндс этот вызов стал первым в жизни. «Я была немного в шоке, когда сработал пейджер, но в то же время почувствовала облегчение от того, что я уже на пути к первому спасению», — отметила она.

Ранее сообщалось, что волонтеры в российском Челябинске спасли самого толстого лабрадора в городе — пса по кличке Хаммер. Прежние хозяева раскормили его до 90 килограммов, а потом поняли, что не смогут в дальнейшем содержать животное.