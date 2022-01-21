Боец UFC Волков заразился COVID-19

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС.

В команде отечественного тяжеловеса рассказали, что Волков заразился COVID-19. Спортсмен находится на самоизоляции. У россиянина намечен поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в марте. Представители Волкова отмечают, что планы бойца не меняются.

Ранее 21 января стало известно, что поединок с участием Волкова возглавит ивент UFC Fight Night 204 в Лондоне, который запланирован на 19 марта. Соперником отечественного бойца станет англичанин Том Аспинэлл.

В своем последнем поединке в рамках UFC Волков нанес поражение поляку Марчину Тыбуре. Схватка состоялась в Абу-Даби 30 октября. Всего на счету 33-летнего тяжеловеса 34 победы при девяти поражениях. Россиянин становился чемпионом в Bellator и M-1 Challenge.