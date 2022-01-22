В США перечислили ракетно-бомбовый «арсенал демократии» для Украины

Состав «арсенала демократии», который может быть отправлен США на Украину в рамках военной помощи в размере 200 миллионов долларов, включает переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) AGM-148 Javelin и реактивную систему залпового огня (РСЗО) M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), пишет Popular Mechanics.

Американское издание, перечисляя новое оружие, которое Вашингтон может поставить Киеву из-за якобы возможной агрессии Москвы, также упоминает переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) FIM-92 Stinger, очки ночного видения AN/PVS-15 и самодельные взрывные устройства (придорожные бомбы).

«Американское оружие, отправляемое на Украину, должно быть простым в использовании, недорогим и трудноуничтожаемым русскими. Истребитель F-35, находящийся на украинском аэродроме, был бы самым мощным оружием с обеих сторон, но его легко уничтожить на земле», — говорится в публикации.

11 января телеканал CNN со ссылкой на четыре источника в американской администрации сообщил о том, что США в конце декабря прошлого года тайно одобрили выделение Украине дополнительной военной помощи на общую сумму 200 миллионов долларов. Что именно вошло в пакет помощи, не пояснялось. Однако, по информации СМИ, Вашингтон намерен поставить Киеву стрелковое оружие, боеприпасы, медицинское оборудование и средства радиолокационного наблюдения.