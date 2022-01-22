Россияне массово жаловались властям на собак перед гибелью семилетней девочки

Жители поселка Домна Читинского района Забайкальского края, где стая собак загрызла семилетнюю девочку, массово писали обращения к властям по поводу проблемы с бродячими животными. Соответствующие документы появились в распоряжении Telegram-канала «Осторожно, новости».

По данным канала, россияне обращались в администрацию, в полицию и в воинскую часть. В ответ на жалобы они получали однотипные письма, в которых указывалось, что данная проблема стоит остро, администрация в курсе и ведет работу.

В Госдуме ранее уже отреагировали на гибель семилетнего ребенка. Вина лежит именно на чиновниках, которым «наплевать на граждан», — они должны были организовывать отлов собак и строить для животных приюты, считает первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

22 января стало известно, что в поселке Домна Читинского района Забайкальского края на семилетнюю девочку напала стая бродячих собак. Собаки загрызли ребенка. Тело девочки было обнаружено на одном из пустырей. По факту гибели девочки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»).