Бастрыкин потребовал доложить о проверке смертей рожениц в российской больнице

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки после появления в СМИ информации о том, что в одной из больниц Северной Осетии умерли восемь рожениц. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства.

«В СМИ появилась информация о том, что в Северной Осетии в сентябре-декабре 2021 года в одной из районных клинических больниц зафиксировано восемь смертей беременных женщин», — говорится в публикации. Следственные органы республики проводят доследственную проверку по данному факту.

Уточняется, что родственники погибших женщин направили обращение на имя председателя СКР. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства Валерию Устову доложить о ходе проверки, причинах гибели женщин, а также мерах, предпринимаемых республиканским управлением СК в сложившейся ситуации.

По данным регионального минздрава, в Правобережной центральной районной клинической больнице в сентябре-декабре 2021 года были зафиксированы восемь смертей беременных женщин. «В том числе в родильном отделении для беременных с COVID-19 Правобережной центральной районной клинической больницы зарегистрированы шесть случаев летальных исходов пациенток с новой коронавирусной инфекцией COVID-19», — указано на сайте правительства Северной Осетии.

21 января стало известно, что Следственный комитет проверит информацию о гибели беременных женщин и младенцев в Белгородской области. До этого в СМИ появилась информация о том, что в Шебекинской центральной районной больнице скончалось семь беременных женщин и новорожденные дети.