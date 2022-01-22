В США увидели признаки потепления в отношениях с Россией

Отсутствие ультиматумов и так называемый примирительный тон на переговорах госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова могут являться признаками потепления отношений Вашингтона и Москвы. Такое мнение выразили авторы статьи в газете New York Times.

Американские обозреватели увидели во встрече Блинкена и Лаврова в Женеве возможности для налаживания двухсторонних контактов, несмотря на то что позиции американского госсекретаря по диалогу с Москвой не совпадают с мнением президента США Джо Байдена.

«Обе стороны пытаются сдержать напряженность и дать дипломатии время на то, чтобы сыграть свою роль. А более длительные сроки переговоров контрастировали с комментариями Байдена, который двумя днями ранее заявил, что, по его мнению, [президент России Владимир] Путин готов применить военную силу», — отмечается в статье.

Также журналисты издания назвали обещание США предоставить России письменный ответ на требования по гарантиям безопасности самым четким итогом минувших переговоров. Авторы статьи привели мнения американских политиков, которые считают, что Москва запросила письменный ответ специально для Путина, который хочет увидеть позицию США своими глазами.

Авторы статьи также указали на некий оптимизм, который увидели у Блинкена. По словам сотрудника Госдепартамента, во время поездки госсекретарь США увидел на Женевском озере высокие волны и выразил надежду, что встреча с Лавровым «успокоит воду».

21 января в Женеве завершились переговоры Лаврова и Блинкена. Встреча продлилась полтора часа. Американская сторона назвала встречу откровенной и субстантивной. В Москве понадеялись, что переговоры помогут Вашингтону подготовить ответ на российские предложения по гарантиям безопасности. Официальный письменный ответ США на предложения России ожидается в течение ближайших дней.