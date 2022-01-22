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Зеленский посчитал «чрезмерной реакцией» эвакуацию семей дипломатов США из Киева

CNN: Зеленский считает, что эвакуация семей дипломатов США была бы «чрезмерной реакцией»
Владимир Зеленский и Энтони Блинкен

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен. Фото: Pool / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что возможная эвакуация из Киева семей американских дипломатов стала бы «чрезмерной реакцией» на ситуацию вокруг Украины. Об этом он заявил на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает CNN со ссылкой на источник, близкий к правительству.

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Тем не менее, американский телеканал не стал уточнять, как на данное заявление отреагировал Блинкен. Представитель Госдепа, в свою очередь, отказался комментировать приватную беседу госсекретаря США и президента Украины. При этом он отметил, что решение по поводу пребывания сотрудников министерства за рубежом будет приниматься исходя из критерия безопасности граждан США.

Ранее американский телеканал сообщал, что посольство США в Киеве запросило у Госдепартамента разрешение всем представителям неосновного персонала и их семьям покинуть территорию Украины. По словам близкого к украинскому правительству источника CNN, эвакуация может начаться уже на следующей неделе.

21 января Bloomberg писал, что Госдепартамент рассматривает возможность эвакуации с территории Украины членов семей своих дипломатов. По данным агентства, речь идет именно о принудительной эвакуации таких лиц. Техническому персоналу диппредставительств предложат вернуться на родину в добровольном порядке. Публично Госдеп планирует объявить об этом в течение нескольких дней.

Марина Совина
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