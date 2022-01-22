Зеленский посчитал «чрезмерной реакцией» эвакуацию семей дипломатов США из Киева

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что возможная эвакуация из Киева семей американских дипломатов стала бы «чрезмерной реакцией» на ситуацию вокруг Украины. Об этом он заявил на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает CNN со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Тем не менее, американский телеканал не стал уточнять, как на данное заявление отреагировал Блинкен. Представитель Госдепа, в свою очередь, отказался комментировать приватную беседу госсекретаря США и президента Украины. При этом он отметил, что решение по поводу пребывания сотрудников министерства за рубежом будет приниматься исходя из критерия безопасности граждан США.

Ранее американский телеканал сообщал, что посольство США в Киеве запросило у Госдепартамента разрешение всем представителям неосновного персонала и их семьям покинуть территорию Украины. По словам близкого к украинскому правительству источника CNN, эвакуация может начаться уже на следующей неделе.

21 января Bloomberg писал, что Госдепартамент рассматривает возможность эвакуации с территории Украины членов семей своих дипломатов. По данным агентства, речь идет именно о принудительной эвакуации таких лиц. Техническому персоналу диппредставительств предложат вернуться на родину в добровольном порядке. Публично Госдеп планирует объявить об этом в течение нескольких дней.

