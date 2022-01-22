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Артемий Лебедев обозвал Зеленского из-за санкций

Артемий Лебедев обозвал президента Украины Владимира Зеленского из-за блокировки активов

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев резко высказался о президенте Украины Владимире Зеленском из-за введенных против себя санкций. Соответствующий пост появился в его Instagram-аккаунте.

22 января стало известно, что Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против Артемия Лебедева. Они предусматривают блокировку активов и запрещают выведение капитала в течение пяти лет.

Лебедев высказался по поводу случившегося и обозвал президента Украины в своем Instagram-аккаунте: «Считаю это полноценной заменой ордена за заслуги перед Отечеством I степени. Хорошо, что я живу в свободной стране и могу говорить, что думаю: Зеленский — мудак», — написал дизайнер.

Помимо Лебедева Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против четырех россиян, причастных к открытию представительства Никарагуа в Крыму.

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Таисия Косинцева
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