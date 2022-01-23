Соратник Байдена выступил против военной помощи Украине

Американский сенатор от демократической партии Крис Кунс, который считается близким соратником президента США Джо Байдена, заявил, что не поддерживает ввод американских войск на Украину в случае эскалации ситуации. Об этом сообщает The Hill.

Кунс выступает против военной помощи Киеву, потому что, по его словам, Вашингтон просто пожертвует своими войсками. По его мнению, Москва может резко обострить ситуацию. Однако, заявил сенатор-демократ, США должны продолжать оказывать «максимальную поддержку» Украине вместе с союзниками по НАТО, в том числе материальную.

«Президент Байден никоим образом не давал [президенту России] Владимиру Путину зеленый свет на вторжение или оккупацию Украины, и [пресс-секретарь президента США] Джен Псаки сразу же ясно дала это понять. В беседах с Путиным напрямую и лично он ясно дал понять, что на любое пересечение Россией украинской границы будет дан массовый и быстрый ответ», — предупредил Кунс.

Ранее постоянный представитель США при Организации объединенных наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон допускает принятие мер военного характера против России в ответ на действия против Украины. По ее словам, Белый дом рассматривает не только экономические меры в отношении России. Помимо этого, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко пообещал пригласить в Киев британских военнослужащих в случае эскалации ситуации вокруг страны.