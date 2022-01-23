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Появились подробности отравления семьи в Подмосковье

Брат погибшего: отравившиеся супруги в Подмосковье и их 9-летний сын ели разные продукты

Фото: Depositphotos

Отравившиеся насмерть супруги в Подмосковье и их 9-летний сын ели разные продукты. Такие подробности привел в беседе с РЕН ТВ брат погибшего мужчины.

Он заверил, что семья в день трагедии не употребляла спиртных напитков. «Там максимум пиво было — братан после работы мог пивка попить, какой пацан так не делает, любой может выпить», — заявил мужчина.

Собеседник телеканала указал, что все трое отравившихся употребляли разные продукты, общим была лишь картошка, которую его брат брал в контейнере на работу и которая также была и в супе.

Житель Подмосковья также отметил, что квартира погибших была буквально залита рвотой — она была и в тазу, и на полу, и на кроватях.

Все продукты, найденные в квартире подмосковной семьи, отправили на экспертизу.

Ранее сообщалось, что погибшие в Подмосковье супруги и их 9-летний сын могли отравиться пирожками из магазина.

О трагедии в подмосковном поселке Обухово стало известно 22 января. Уточнялось, что супруги отравились насмерть неизвестным веществом, их сын госпитализирован. Тела мужчины 1986 года рождения и его жены 1993 года рождения с трупными пятнами и следами окоченения нашли в квартире городского округа Богородский. Мособлгаз утверждает, что никаких утечек и повреждения газового оборудования в доме нет. В настоящее время проводится комплекс следственных действий.

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Анна Щербакова
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