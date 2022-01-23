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«Рубин» назвали главным разочарованием РПЛ

Комментатор Орлов назвал «Рубин» главным разочарованием РПЛ и раскритиковал Слуцкого

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Комментатор Геннадий Орлов оценил результаты казанского футбольного клуба «Рубин» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его цитирует «Спорт-Экспресс».

«Честно говоря, особого всплеска и не ждал, но десятое место в таблице — перебор», — поделился комментатор. Он назвал «Рубин» главным разочарованием в РПЛ и отметил, что в определенный момент команда смотрелась неплохо и набирала очки, но потом что-то сломалось.

По мнению Орлова, причина кроется в главном тренере клуба. «Леонид Слуцкий до сих пор не обрел стабильность и терпение, свойственные опытным тренерам. Он капризный, нервный, вспыльчивый», — раскритиковал комментатор наставника команды. Орлов заявил, что тренер обязан себя контролировать. По словам журналиста, Слуцкому нужен авторитетный руководитель, который будет его поддерживать и помогать решать проблемы с игроками.

Слуцкий возглавил «Рубин» в 2019 году. В текущем сезоне команда занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками.

Дарья Коршунова
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