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Россиянин задушил напавшую на него собаку

Житель Якутска отбивался от стаи напавших собак и случайно задушил одну из них

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Якутске стая собак напала на мужчину. Об этом пишет Sakhaday.

Инцидент произошел на улице Автодорожной в воскресенье, 23 января, когда россиянин вышел на улицу, чтобы встретить друга. «Напали без всякого повода. Причем друга не трогали, что странно. Одна из них вцепилась в мою ногу, прокусив джинсы, подштанники. Остальные нападали, гавкали. Такой ор стоял!» — описал случившееся 30-летний местный житель.

Он рассказал, что начал отбиваться, схватил одну из пяти или шести собак и случайно ее задушил. Собеседник издания подчеркнул, что у него не было цели убивать животное — вероятно, в состоянии аффекта он не рассчитал силы.

Впоследствии он вызвал скорую, так как полученная рана была глубокой. О состоянии пострадавшего не сообщается.

22 января стало известно о смерти ребенка в поселке Домна Читинского района Забайкальского края. На девочку напала стая бродячих собак, позже ее тело было обнаружено на одном из пустырей. По факту гибели россиянки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

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Варвара Кошечкина
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