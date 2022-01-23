Россиянам раскрыли «недоступные» для омикрона территории

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с Ura.ru раскрыл места, до которых омикрон-штамм коронавирусной инфекции вряд ли сможет добраться. «Недоступными» для вируса, по его словам, являются территории, где соблюдается серьезный режим локдауна, а также в местах проживания изолированных народов.

«Омикрон не доберется только туда, где люди живут исключительно обособленно, совершенно не поддерживая отношений с мегаполисами и другими социумами. Ни у кого другого, кроме малых народов, проживающих в некой социальной изоляции, таких шансов нет. Остановить распространение инфекции уже не получится, потому что межрегиональные границы открыты. Люди продолжают путешествовать, использовать общественный транспорт, вокзалы и аэропорты. Мы глазом не успеем моргнуть, как омикрон окажется уже внутри всех регионов», — заявил медик.

Вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев, в свою очередь, рассказал, что в Китае действуют жесткий локдаун, при котором на границе регионов расположены блок-посты, может останавливаться движение железнодорожного и воздушного транспорта, а также полностью запрещается въезд и выезд. Однако, по его мнению, для России такой вариант окажется неподходящим.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о появлении нового штамма коронавируса, который будет более заразным, чем омикрон. Об этом заявила эксперт организации Мария ван Керкхове. По ее мнению, чем больше циркулируется новый вариант вируса, тем сильнее он подвергается изменениям.