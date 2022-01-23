Нганну отреагировал на успешную защиту пояса UFC в тяжелом весе

Боец смешанного стиля (MMA) Фрэнсис Нганну заявил, что его соперник по встрече за чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сирилл Ган провел хороший поединок. Так спортсмен, слова которого приводит «Спорт-Экспресс», отреагировал на успешную защиту титула в тяжелом весе.

«Он немного удивил тем, что продержался до конца боя. Все, что мне нужно было делать — это слушать тренеров, чтобы сохранять хладнокровие, не бегать за соперником», — заявил Нганну. Он также подчеркнул, что подтянул борьбу и вышел на новый уровень в этом компоненте.

По словам Нганну, теперь он раздумывает над началом боксерской карьеры. Он отметил, что не хочет откладывать эту идею в долгий ящик.

Нганну победил Гана ранее в воскресенье, 23 января, на турнире UFC 270 единогласным решением судей. Это первая защита чемпионского титула для спортсмена.