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Бывшего бойца UFC и Bellator убили

40-летний экс-боец UFC Майкел Фалкан был убит в Бразилии

Кадр: KSW / YiuTube

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Майкел Фалкан, известный по выступлениям в США, был убит в Бразилии. Об этом сообщает MMA Fighting.

На 40-летнего экс-спортсмена было совершено нападение. Фалкан получил несколько ударов ножом. Раненого бразильца доставили в больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь.

Фалькан известен по выступлениям в Bellator, где ему удалось выиграть Гран-при в среднем весе. Также бразилец провел поединок в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Помимо этого он выступал и в европейских промоушенах — польском KSW и российском Fight Nights Global.

На счету Фалькана 40 побед при 20 поражениях. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся. Последнюю схватку Фалькан провел под эгидой сербского промоушена SBC в октябре 2021-го.

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Николай Костюков
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