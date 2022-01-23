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В США оценили сообщения о «планах» России посадить в Киеве пророссийского лидера

Представитель Белого дома Хорн: «планы» России посадить в Киеве лояльного лидера беспокоят

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В США оценили сообщения министерства иностранных дел (МИД) Великобритании о якобы имеющихся у России «планах» посадить в Киеве пророссийского лидера. Заявление прокомментировала официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн, ее цитирует ТАСС.

По ее словам, планы РФ установить на Украине лояльного к Москве лидера беспокоят.

«Подобные планы вызывают глубокое беспокойство. Украинский народ имеет суверенное право определять свое собственное будущее, мы выступаем на стороне наших демократически избранных партнеров на Украине», — сказала Хорн.

Ранее МИД Великобритании заявил, что российские власти планируют посадить в Киеве «лояльного, пророссийского лидера». Кроме того, в британском ведомстве заявили, что российские спецслужбы якобы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками, занимавшими руководящие посты при экс-президенте Януковиче. Однако доказательств этим заявлениям британские дипломаты не предоставили.

Марина Совина
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