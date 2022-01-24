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В ЕС приготовились помочь Украине в борьбе с кибератаками

Боррель: Евросоюз готов направить на Украину миссию для борьбы с кибератаками

Фото: Johanna Geron / Reuters

Европейский Союз (ЕС) может предложить Киеву свою помощь в борьбе с кибератаками. В этих целях объединение рассматривает возможность направить в страну специальную миссию, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его слова приводит ТАСС.

«Мы готовы направить миссию на Украину, чтоб помочь бороться с подобными кибератаками», — высказался он в ходе пресс-конференции, состоявшейся после заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Ранее Боррель заявил, что в Евросоюзе не видят причин для эвакуации дипломатов и их семей с Украины. Дипломат отметил, что ждет пояснений от США из-за ситуации с эвакуацией.

24 января стало известно, что Госдепартамент призвал американских граждан, находящихся на Украине, покинуть страну из-за роста военной напряженности на границе. Их попросили выезжать с территории, используя коммерческие рейсы и частные транспортные средства.

Также Соединенные Штаты распорядились начать добровольный отъезд американских дипломатов с Украины «из-за сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России». Части дипломатического персонала разрешили вместе с семьями покинуть страну.

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Варвара Кошечкина
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