ЕС отказался эвакуировать дипломатов с Украины до завершения переговоров

В Европейском союзе не видят причин для эвакуации дипломатов и их семей с Украины. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

В ЕС отказались эвакуировать сотрудников дипломатических представительств до завершения переговоров с Россией. Боррель заявил, что Евросоюз ждет пояснений от США из-за ситуации с эвакуацией.

Ранее Госдепартамент призвал американских граждан, находящихся на Украине, покинуть страну из-за роста военной напряженности на границе. Их попросили выезжать с территории, используя коммерческие рейсы и частные транспортные средства.

Также США распорядились начать добровольный отъезд американских дипломатов с Украины «из-за сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России». Части дипломатического персонала разрешили вместе с семьями покинуть страну.