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Токсичные стройматериалы предложили заменить мусором

Американский стартап ByFusion создал из найденных в океане отходов замену бетонным блокам

Кадр: ByFusion / Youtube

Американский стартап ByFusion предложил заменить токсичные для атмосферы бетонные блоки мусором. Специалисты создали более безопасный для экологии аналог стройматериала из найденных в океане неразлагаемых отходов, пишет Designboom.

C момента основания компании удалось очистить Тихий океан от более чем 100 тонн пластикового мусора. Собранные отходы специалисты измельчили на мелкие кусочки и спрессовали в бруски длиной 40 сантиметров, вес каждого из которых — около 10 килограммов. Полученный материал под названием ByBlock оказался прочнее и легче стандартных бетонных блоков, а при его производстве в воздух выделяется на 41 процент меньше парниковых газов.

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ByBlock можно использовать в ландшафтном дизайне, для возведения зданий или террас, а также для создания мебели или декора. К 2030 году ByFusion планирует извлечь их океана и переработать 100 тысяч тонн пластика. Для этого компания решила сделать оборудование для производства строительных блоков из отходов доступным для занимающихся переработкой мусора компаний по всему миру. В ByFusion считают, что с помощью ByBlock получится не только очистить планету, но и разнообразить инфраструктуру городов.

Ранее использовать океанический мусор в качестве стройматериалов предложили на Филиппинах. Из пластиковых отходов в курортной стране создали столбы и доски, пригодные для строительства заборов, настилов, ремонта или возведения домов. Материалы из мусора оказались простыми в эксплуатации — они не гниют, и на них не образуются сколы.

Анна Аверьянова
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