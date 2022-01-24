Назван самый страшный «неуловимый» тип рака

Сотрудник кафедры биомедицинской инженерии Калифорнийского университета Рупса Датта назвала один из самых страшный типов рака, главная опасность которого кроется в том, что в большом числе случаев он протекает без каких-либо видимых или ощутимых симптомов. Об этом сообщает «Медик Форум».

По словам специалиста, главным фактором, который помогает человеку излечиться от рака является его диагностика и своевременное выявление болезни. Однако, рак поджелудочной железы часто оказывается достаточно «неуловим», а когда его все-же удается обнаружить, оказывается слишком поздно для эффективного лечения, отметила врач.

Пятилетняя выживаемость у людей, имеющих данный диагноз, составляет лишь около десяти процентов, а в случае распространения рака на другие части тела — менее трех процентов. Благодаря проведенному исследованию выяснилось, что рак поджелудочной железы имеет свойство «порабощать» находящиеся рядом нераковые клетки, которые начинают обеспечивать его питательными веществами, из-за чего болезнь разрастается.

Ранее стало известно, что одним из универсальных симптомов ранних стадий онкологических заболеваний является ночная потливость. По словам медиков, разные локализации рака могут иметь специфические признаки, однако ночная потливость свойственна для многих видов онкологических заболеваний. По мнению специалистов, ночная потливость свидетельствует о возможном развитии лимфомы, лейкемии, рака костей или печени.