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Главные экономики Европы начали выходить из кризиса

Bloomberg: показатели производства в Германии и Франции говорят о восстановлении

Фото: Swen Pfoertner / Reuters

Показатели производственной активности двух главных экономик Европы, Германии и Франции, указывают на то, что страны начали отчасти выходить из кризиса, компенсируя негативное влияние ужесточения коронавирусных ограничений, пишет Bloomberg.

В Германии результаты частного сектора в целом поставили рекорд за четыре месяца, причем показатели выросли и в производстве, и в секторе услуг, — выше, чем ожидали экономисты. Составной индекс деловой активности, оцениваемый компанией IHS Markit, достиг 54,3 пункта. Во Франции показатели объемов производства (50,8 пункта по сравнению с 50,4 в декабре) смогли частично скомпенсировать более низкие результаты сектора услуг.

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«Можно ожидать, что производство в 2022 году будет восстанавливаться по мере улучшения ситуации с поставками, но то, что скорость восстановления уже растет, говорит о благоприятном развитии событий. Сдерживающие факторы в производстве из-за трудностей в цепочке поставок, по-видимому, стали менее серьезным, хотя здесь все еще есть над чем работать», — отметил заместитель директора IHS Markit по экономике Фил Смит.

Данные об активности предприятий поступают на фоне ускоряющегося роста цен в Европе, который может побудить европейский центральный банк ужесточить политику. Чиновники в еврозоне ожидают, что инфляция замедлится в течение года, а восстановление ускорится по мере того, как спадет очередная волна заражений коронавирусом. По итогам прошлого года инфляция в Германии побила почти 30-летний рекорд, составив 3,1 процента впервые с 1993 года. В России рост цен по итогам года составил 8,39 процента.

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Платон Щукин
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