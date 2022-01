Сервисы Сбера признаны лучшими в Центральной и Восточной Европе

Сбер признан лучшим банком по платежным сервисам для финансовых институтов в Центральной и Восточной Европе (Best Bank for Payments & Collection) по версии журнала Global Finance, который подвел итоги ежегодной премии The World’s Best Treasury & Cash Management Banks 2022.

.

Жюри отметило Сбер как крупнейшего в мире поставщика клиринговых сервисов и ликвидности в рублях для финансовых институтов. В 2021 году платежные сервисы Сбера и система Sber FinLine обеспечили проведение свыше 350 миллионов рублевых транзакций на сумму 5,7 триллиона рублей для более чем 500 банков-клиентов в 45 странах мира.

Также была отмечена линейка продуктов Cash Management для финансовых институтов, позволяющая клиентам проводить расчеты с глобальными платежными системами Visa, MasterCard, AmEx и включающая комплексное предложение инкассаторских сервисов для банков на территории России.

Еще один инструмент, внесший свой вклад в победу Сбера, — электронная торговая платформа SberCIB Terminal (ранее Sberbank Markets) — специализированная торговая система с онлайн-доступом к инструментам валютного и денежного рынков, разработанная для корпоративных и институциональных клиентов Сбера.

SberCIB Terminal в режиме реального времени предоставляет бизнесу доступ к широкой продуктовой линейке: поддерживает конверсионные операции с основными мировыми валютами и валютами развивающихся рынков, сделки в режимах расчёта «сегодня», «завтра» и «послезавтра», своп-сделки, поставочные и расчётные форварды, размещение депозитов и неснижаемых остатков. Система позволяет не только заключать сделки со Сбером, но и обладает широкими поддерживающими функциональными возможностями: пользователи получают доступ к новостным лентам, графикам, онлайн-оповещениям, торговым лимитам, а также могут настроить интеграцию с учетными системами своих компаний, обеспечив экспорт и импорт данных по стандартным протоколам.

Сбер ранее уже получал эту награду в 2021 году.