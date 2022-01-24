В российском городе на дороге установили снежную могилу с крестом

В Серпухове на проезжей части неизвестные сделали из снега могилу с крестом. Фотографию «инсталляции» опубликовал один из автомобилистов в сообществе «ЧП Серпухов» во «ВКонтакте».

«На улице Карла Маркса на дороге появился крест», — написал очевидец из российского города. На фотографии видно наваленный в кучу грязный снег в форме могилы. В сугроб воткнули большой деревянный крест. Неизвестно, кто установил могилу на дороге и с какими целями, — возможно, таким образом хотели привлечь внимание к проблеме уборки дорог.

С трудностями при очистки города от снега столкнулась и администрация Санкт-Петербурга. Жители Северной столицы жалуются на гололед и высокие сугробы, из-за которых стало сложно ходить по улицам. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ответ на критику в декабре заявил, что снег невозможно убрать «за один щелчок», и назвал Питер сложным мегаполисом.

В январе Беглов вновь высказался по поводу многочисленных жалоб и недовольств в свой адрес. Губернатор заявил, что он не трус и является восьмым ребенком в семье. Неубранные улицы Беглов назвал «какими-то недочетами» и напомнил, что поддержание порядка в городе является коллективной работой.