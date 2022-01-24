Джошуа откажется от поединка с Усиком за миллионы евро

Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа может отказаться от реванша с украинцем Александром Усиком. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, спортсмен согласился не проводить поединок за отступные в размере 15 миллионов фунтов (17,9 миллиона евро). В этом случае Усик сможет подраться с британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

Победа над Джошуа единогласным решением судей в прошлом году позволила Усику стать чемпионом мира по четырем престижным версиям: Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Бой состоялся 25 сентября.

Для звания абсолютного чемпиона мира украинцу не хватает одного пояса — по версии Всемирного боксерского совета (WBC). На данный момент этим титулом владеет Фьюри. Следующим соперником британца должен стать обязательный претендент Диллиан Уайт.

