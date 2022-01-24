Критик Кадырова получил фото обнаженной сестры после ее похищения в Чечне

Уроженец Чечни Хасан Халитов, проживающий в Турции и выступающий с критикой в адрес руководства республики, получил обнаженные фотографии сестры после ее похищения. Об этом сообщила Чеченская Правозащитная Ассоциация «Вайфонд» в своем Facebook.

По данным организации, приславшие фотографии требуют, чтобы Халитов прекратил свою деятельность, иначе снимки его сестры окажутся в интернете.

В сентябре сообщалось, что в Ахчой-Мартановском районе Чечни неизвестные похитили брата и отца Халитова. По словам уроженца республики, в Москве также был похищен и вывезен в Чечню его брат-близнец Хусейн.

Впоследствии, как рассказал Халитов, он пытался встретиться с руководством Чечни во время их визита в Турцию, однако не получил ответа. Хасан Халитов также позвал на встречу министра печати Ахмета Дудаева и охранника Кадырова.

Ранее другой критик главы Чечни, оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов, также заявил о похищении его родственников со стороны отца и матери, а также родственников его супруги в Астрахани. Аналогичные заявления делал блогер Минкаил Мализаев: он сообщил, что силовики увезли всех его близких «до единого», в том числе женщин, и впоследствии прислали с неизвестного номера их фотографии без одежды.