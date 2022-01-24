Украинский генерал возмутился словами немецкого адмирала о возвращении Крыма

Украинский генерал, бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко возмутился словами бывшего командующего ВМС ФРГ, вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха о невозможности возвращения Крыма в состав Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА Новости.

«Вольтер в 1731 году писал в своем произведении "История Карла XII, короля Швеции", что не было более демократического в Европе государства в XVII веке, чем казацкое государство, существовавшее у нас», — заявил экс-глава СБУ.

По его словам, во времена, когда существовало «независимое украинское государство» во главе с гетманом Богданом Хмельницким, единой ФРГ не существовало, это были «лоскутные» государства. При этом Смешко напомнил, что именно Российская империя помогла Германии, поэтому там «исторически» смотрят на Россию иначе, чем это представляют на Украине. Поэтому, продолжил Смешко, его как офицера возмущают такие слова немецкого генерала.

«Вопросы, которые сейчас поднимает Германия, должны иметь адекватный и профессиональный, дипломатический и информационный ответ», — добавил он.

Шенбах в ходе конференции индийского института оборонных исследований заявил, что Крым «никогда не вернется» в состав Украины. Его слова вызвали резкую критику со стороны украинских властей, в Минобороны Германии также подчеркнули, что категорически не согласны с позицией Шенбаха относительно принадлежности полуострова.