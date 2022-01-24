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«Новая газета» отреагировала на слова Кадырова о Милашиной и Каляпине

«Новая газета» обратится в Следственный комитет из-за обвинений Кадырова

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Редакция «Новой газеты» отреагировала на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который ранее объявил террористами члена Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Игоря Каляпина и журналистку Елену Милашину. О том, что издание намерено обратиться в Следственный комитет, сообщается на официальном сайте.

«Мы не считаем это конфликтом редакции и Кадырова. Это не наше личное дело. Это дело федерального центра, Кремля — реагировать на подобное вопиющее, возмутившее многих поведение руководителя одного из регионов Российской Федерации. Кстати, генерала МВД», — говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил резкость высказываний Кадырова. По словам представителя Кремля, жесткость суждения Кадырова спровоцирована богатым печальным опытом борьбы региона с терроризмом.

24 января глава Чечни назвал члена СПЧ и журналистку «Новой газеты» террористами. По его словам, эти люди прорабатывают сценарии и говорят своим собеседникам, как себя надо вести и что говорить. Таким образом они хотят опорочить Чеченскую Республику и ее жителей, считает он.

Заявления Кадырова прозвучали на фоне ситуации с семьей бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. 21 января «Комитет против пыток» (в 2015 году после внесения Минюстом в реестр иноагентов организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) сообщил, что представившиеся чеченскими силовиками вооруженные люди в гражданской одежде и масках вломились в квартиру экс-судьи Нижегородской области, откуда похитили его больную диабетом жену Зарему Мусаеву.

Асель Минбаева
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