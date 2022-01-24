В Госдуме предложили освободить от земельного налога ряд россиян

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов выступил с инициативой ввести новую налоговую льготу. Она касается ряда россиян — семей, приобретающих земельные участки в труднодоступных территориях, пишет URA.RU.

Щапов предложил предоставить семьям временную льготу при покупке первого земельного участка семьей в труднодоступных местах. Он призвал освободить россиян от уплаты необходимой суммы на один-два года.

По мнению депутата, государство заинтересовано в увеличении числа собственников, поскольку это помогает улучшить экономическое положение домохозяйств. Он отметил, что наиболее ликвидные участки находятся возле крупных городов, поэтому стоимость земли там высока.

«В связи с этим есть смысл стимулировать расселение граждан на более удаленных территориях. Порождаемый таким образом спрос станет стимулом для муниципалитетов обеспечивать такие новые поселки хотя бы минимальной инфраструктурой», — объяснил парламентарий.

Политик назвал условие, при котором россиян освобождают от налога на землю. Он не взимается, если площадь участка составляет «до шести соток». В остальных случаях налог необходимо заплатить. «Это вполне оптимальная площадь для строительства своего дома», — подчеркнул депутат. Он добавил, что любой муниципалитет имеет право обеспечить льготу по земельному налогу отдельным категориям граждан.

В 2021 году президент России Владимир Путин подписал закон об отмене налога при продаже жилья для семей с детьми. Льгота создана для семей, получивших средства от реализации недвижимости с 1 января прошлого года.