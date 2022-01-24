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Российский врач рассказал о необычных симптомах омикрона

Врач Вечорко: пациенты с COVID-19 чаще начали жаловаться на боль в мышцах и глазах

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Пациенты с коронавирусом чаще начали жаловаться на боль в мышцах и глазных яблоках. Такие необычные симптомы омикрон-штамма назвал главврач городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко, его слова приводит Telegram-канал РИА Новости.

Он отметил, что у пациентов с COVID-19 наблюдаются небольшие поражения легких. Кроме того, специалист заявил, что пока рано утверждать о легком течении заражения омикроном, так как оно наблюдается только у привитых.

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«Практически все врачи, оказывающие помощь в инфекционных стационарах, могут подтвердить, что у вакцинированных крайне редко наблюдается тяжелое течение», — рассказал российский врач.

Ранее Валерий Вечорко заявил, что дети от матерей, которые болели коронавирусной инфекцией, преимущественно рождаются здоровыми, как правило, малыши чувствуют себя хорошо.

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Никита Абрамов
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