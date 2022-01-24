Российский врач рассказал о необычных симптомах омикрона

Пациенты с коронавирусом чаще начали жаловаться на боль в мышцах и глазных яблоках. Такие необычные симптомы омикрон-штамма назвал главврач городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко, его слова приводит Telegram-канал РИА Новости.

Он отметил, что у пациентов с COVID-19 наблюдаются небольшие поражения легких. Кроме того, специалист заявил, что пока рано утверждать о легком течении заражения омикроном, так как оно наблюдается только у привитых.

«Практически все врачи, оказывающие помощь в инфекционных стационарах, могут подтвердить, что у вакцинированных крайне редко наблюдается тяжелое течение», — рассказал российский врач.

Ранее Валерий Вечорко заявил, что дети от матерей, которые болели коронавирусной инфекцией, преимущественно рождаются здоровыми, как правило, малыши чувствуют себя хорошо.