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В Крыму назвали возможную причину отъезда дипломатов США

Сенатор Цеков: отъезд дипломатов США может говорить о подготовке провокации на Украине
Сергей Цеков

Сергей Цеков. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Отъезд дипломатов США из Киева может свидетельствовать о подготовке Западом военной провокации на Украине. Такую причину назвал сенатор от Крыма Сергей Цеков, пишет РИА Новости.

«Эвакуация США части своей дипмиссии может свидетельствовать о подготовке Вашингтоном и их союзниками военной провокации на Украине», — подчеркнул сенатор.

Кроме того, он напомнил о военной помощи, которую Украина получает от американцев и стран НАТО.

Ранее стало известно, что США распорядились начать добровольный отъезд дипломатов с Украины «из-за сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России». Части дипломатического персонала разрешили вместе с семьями покинуть страну.

Также Госдепартамент призвал граждан США, находящихся на Украине, покинуть страну в связи с ростом военной напряженности на границе. Их попросили выезжать с территории, используя коммерческие рейсы и частные транспортные средства.

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Юлия Ямпольская
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