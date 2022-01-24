Названный террористом член СПЧ ответил Кадырову фразой «ему ничего не будет»

Глава «Комитета против пыток» (в 2015 году после внесения Минюстом в реестр иноагентов организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) Игорь Каляпин, которого глава Чечни Рамзан Кадыров объявил террористом, посчитал бесполезным жаловаться на главу республики и ответил на его высказывание фразой «ему ничего не будет». Слова члена Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Каляпина приводит издание «Подъем».

Рамзан Кадыров объявил террористами члена СПЧ Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину в понедельник, 24 января. Он подчеркнул, что эти люди разрабатывают сценарии и нашептывают на ухо своим персонажам тексты и поведение, чтобы опорочить Чеченскую республику и ее жителей.

«По опыту знаю, что этому своеобразному человеку все равно ничего не будет. Он не следит за своим языком и очень часто говорит всякие неадекватные вещи. У него психические реакции пятилетнего ребенка», — сказал Каляпин.

Он заявил, что после слов Рамзана Кадырова не будет принимать никаких мер безопасности, потому что это бессмысленно и бесполезно. Подобные заявления глава Чечни делает периодически, подчеркнул Каляпин.

Также член СПЧ отметил, что привык к заявлениям Кадырова. По его словам, сейчас важно заниматься ситуацией с Заремой Мусаевой, которую в Нижегородской области похитили чеченские силовики.

21 января вооруженные люди в гражданской одежде, которые представились чеченскими силовиками, вломились в квартиру экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижегородской области, откуда похитили его больную диабетом жену Зарему Мусаеву.

Позднее члены семьи экс-судьи покинули Россию из-за угрозы жизни. Рамзан Кадыров назвал уехавшего из страны Сайди Янгулбаева «воплощением предательства» и заявил, что в Чечне сделают все, чтобы найти членов его семьи. «А если окажут сопротивление, то они будут уничтожены», — заявил он.