Назван заметный на лице после пробуждения симптом рака

Специалисты американского медицинского центра по лечению онкологических заболеваний Compass Oncology предупредили, что признаки рака могут быть очень разнообразными и далеко не всегда заметными. Однако, они назвали один из симптомов заболевания, который можно заметить на лице человека, который только пробудился ото сна, сообщает «Медик Форум».

По словам медиков, симптоматика зависит от того, в каком месте располагается опухоль. Однако, в ряде случаев у больных раком легких появляются опухоли, сужающие большую вену, по которой кровь течет от головы и рук обратно к сердцу. Во время того, как это происходит, кровь застаивается в венах, в связи с чем у человека может возникнуть отек лица, шеи, верхней части груди и рук. Кроме того, это может вызвать обесцвечивание верхней части тела.

«Кожа в этих областях также может приобретать синевато-красный оттенок. Отек может развиваться быстро или медленно. Тем не менее, ранним симптомом может быть отек лица или глаз первым делом утром. Если вы объяснили, что отек не проходит сам по себе, вам следует поговорить с врачом», — рассказали эксперты.

Ранее сотрудник кафедры биомедицинской инженерии Калифорнийского университета Рупса Датта назвала один из самых страшный типов рака, главная опасность которого кроется в том, что в большом числе случаев он протекает без каких-либо видимых или ощутимых симптомов. Рак поджелудочной железы часто оказывается достаточно «неуловим», а когда его все-же удается обнаружить, оказывается слишком поздно для эффективного лечения, отметила врач.