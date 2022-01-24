Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Звезда «Мира Дикого Запада» обвинила Мэрилина Мэнсона в изнасиловании на камеру

Актриса Эван Рэйчел Вуд заявила, что Мэрилин Мэнсон изнасиловал ее на съемках клипа

Фото: Christopher Peterson / SplashNew / Legion-media

Американская актриса Эван Рэйчел Вуд обвинила музыканта Мэрилина Мэнсона в изнасиловании на камеру. Об этом сообщает издание Pitchfork.

В новом документальном фильме Phoenix Rising («Восстание феникса») звезда «Мира Дикого Запада» заявила, что рокер изнасиловал ее в 2007 году на съемках клипа Heart-Shaped Glasses. Ранее Мэнсон говорил, что на создание этой песни его вдохновила Вуд.

«Мы обсуждали, что изобразим сцену секса, но как только включились камеры, он начал проникать в меня по-настоящему. Я не соглашалась на это. Я профессиональная актриса, я занимаюсь этим всю свою жизнь и я никогда не видела такого непрофессионального похода на площадке. Это был полный хаос, и я не чувствовала себя в безопасности», — призналась Вуд.

Она вспомнила, что не знала, как отказать Мэнсону. Участники съемочного процесса, по ее словам, чувствовали себя неловко и не знали, что делать.

Материалы по теме:
Мэрилина Мэнсона обвинили в изнасилованиях Связывания, избиения и «непередаваемые вещи»: о жестокости шок-рокера заявили несколько женщин
Мэрилина Мэнсона обвинили в изнасилованияхСвязывания, избиения и «непередаваемые вещи»: о жестокости шок-рокера заявили несколько женщин
2 февраля
Отказались возбуждать Год назад актрисы объявили войну голливудским насильникам. Хуже стало всем
Отказались возбуждатьГод назад актрисы объявили войну голливудским насильникам. Хуже стало всем
16 ноября

В феврале 2021 года Эван Рэйчел Вуд впервые сообщила о насилии и унижениях со стороны Мэнсона. В том же месяце американская певица Фиби Бриджерс рассказала о существовании «комнаты для изнасилований» в доме музыканта. Позже артиста обвинила в изнасиловании звезда «Игры престолов» Эсме Бьянко. О физическом и психологическом насилии со стороны Мэнсона поведали уже более десятка женщин.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Названный террористом член СПЧ сказал о «зверях пострашнее» Кадырова
Иммунолог перечислил самые распространенные симптомы заражения омикроном
Глава ДНР сообщил о комплексах Javelin в Донбассе
Германия призвала не смешивать территорию НАТО с Украиной
В Кузбассе сообщили об отсутствии планов по закрытию шахты «Листвяжная»
Германия сняла с рассмотрения вопрос об отключении России от SWIFT
Глава СПЧ прокомментировал обвинения Кадырова в адрес Каляпина
Глава ВОЗ рассказал о будущем человечества в условиях COVID-19
В Москве восьмерых террористов приговорили к срокам
В РАН усомнились в окончании пандемии в 2022 году после омикрона
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter