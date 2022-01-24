Звезда «Мира Дикого Запада» обвинила Мэрилина Мэнсона в изнасиловании на камеру

Американская актриса Эван Рэйчел Вуд обвинила музыканта Мэрилина Мэнсона в изнасиловании на камеру. Об этом сообщает издание Pitchfork.

В новом документальном фильме Phoenix Rising («Восстание феникса») звезда «Мира Дикого Запада» заявила, что рокер изнасиловал ее в 2007 году на съемках клипа Heart-Shaped Glasses. Ранее Мэнсон говорил, что на создание этой песни его вдохновила Вуд.

«Мы обсуждали, что изобразим сцену секса, но как только включились камеры, он начал проникать в меня по-настоящему. Я не соглашалась на это. Я профессиональная актриса, я занимаюсь этим всю свою жизнь и я никогда не видела такого непрофессионального похода на площадке. Это был полный хаос, и я не чувствовала себя в безопасности», — призналась Вуд.

Она вспомнила, что не знала, как отказать Мэнсону. Участники съемочного процесса, по ее словам, чувствовали себя неловко и не знали, что делать.

В феврале 2021 года Эван Рэйчел Вуд впервые сообщила о насилии и унижениях со стороны Мэнсона. В том же месяце американская певица Фиби Бриджерс рассказала о существовании «комнаты для изнасилований» в доме музыканта. Позже артиста обвинила в изнасиловании звезда «Игры престолов» Эсме Бьянко. О физическом и психологическом насилии со стороны Мэнсона поведали уже более десятка женщин.