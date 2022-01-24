Пользователи сети раскрыли свои постыдные секреты

Пользователи сайта Reddit поделились историями о поступках, за которые они до сих пор испытывают стыд. Свои секреты они раскрыли в комментариях к посту автора под ником Dramatic_Bat3265. Меньше чем за сутки после запуска тред набрал почти 24 тысячи лайков 13 тысяч комментариев.

Юзер с ником BBQinFool вспомнил, как в седьмом классе обманул своего педагога. «Когда учительница спросила меня, сдал ли я научную работу по дизентерии, то я ответил "да", хотя на самом деле я даже не писал ее. Преподавательница начала искать мою работу на своем столе, и сказала, что уже где-то видела ее. В результате я получил четверку за работу, которую никогда не писал», — рассказал он и добавил, что ему до сих пор неловко за свой поступок.

Постыдной школьной историей поделилась и пользовательница под ником mydogisfour. По словам женщины, в старшем классе ее обвинили в краже учебника из библиотеки. Школьнице грозил штраф, но она смогла убедить администрацию заведения, что вернула книгу. Юзер уточнила, что спустя время нашла этот учебник дома, и сейчас он находится в ее шкафу. «Я чувствовала себя такой идиоткой, когда прошлым летом нашла эту книгу у себя», — заявила она.

Пользователь cartoonassasin поведал, что когда в 1990-х годах у него дома отключили телефон за неуплату, то он набрал номер службы спасения 911, чтобы проверить, ответят ли ему, и быстро положил трубку. Через десять минут к нему в дверь постучали полицейские, и тогда он решил свалить вину за ложный звонок на своих детей. Еще один юзер заявил, что в 1993 году уронил банку с краской и испачкал гараж. В случившемся он обвинил диких енотов.

«Третий класс, 1953 год. Кто-то передал нашему классу коробку леденцов. И там был один лишний леденец. Я забрал его», — рассказал юзер BobT21 и добавил, что устал скрывать эту историю.

Ранее пользователи сайта Reddit перечислили свои версии того, каким способом девушка может гарантированно испортить первое свидание. Самым популярным стал комментарий о том, что во время встречи девушка не должна проявлять повышенный интерес к телефону.