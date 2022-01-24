Названа цель эвакуации американских дипломатов с Украины

Эвакуация американских дипломатов с Украины — результат сговора НАТО и Киева с целью поддержки агрессивных планов украинских властей в отношении Донецка и Луганска, уверен депутат Госдумы Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что это попытка создать псевдо-доказательства планов России вторгнуться на территорию страны

Государственный департамент США распорядился начать отъезд американских дипломатов с Украины. Части дипломатического персонала разрешили покинуть страну на добровольной основе. Документ также касается членов их семей.

Информационная война

Новиков назвал события последних месяцев — истеричной пропагандистской кампанией НАТО и США, призванной доказать миру готовность вторжения России на территорию Украины. Он заметил, что таким громким заявлениям необходимы постоянная подпитка и подтверждения, именно с этой целью могла быть начата эвакуация дипломатов.

«Нужно, чтобы граждане конкретной страны видели конкретные подтверждения того, что к ним вот-вот должен вторгнуться враг. И в данном случае, с помощью эвакуации, Госдеп подтверждает наличие информации о том, что Россия намерена ввести войска на территорию Украины. Именно в этом я вижу источник принятия данного решения. Что касается кампании по обвинению России в целом, то за этим могут скрываться и максимально агрессивные намерения НАТО в отношении поддержки авантюрных планов Киева в отношении Донецка и Луганска», — считает депутат.

Новиков также напомнил, что Вашингтон не единожды высказывался и об Олимпиаде в Китае, речь шла даже о ее бойкоте на государственном уровне, игнорировании ее открытия и закрытия. Новиков предположил, что одной из задач может быть создание информационного фона, способного отвлечь внимание общества от успешного мирового события своих главных конкурентов.

«Мы знаем, что прошлую пекинскую Олимпиаду пытались использовать, чтобы поддержать Тбилиси в развязывании агрессии в отношении Абхазии и Южной Осетии. Не исключено, что и сейчас мы наблюдаем такую многоходовку, призванную испортить впечатление мира от успешных игр в Пекине, омрачить очередную победу Китая военными действиями, которые, явно, окажутся в топе всех сводок», — заключил политик.

В течение нескольких месяцев Запад обвиняет Россию в подготовке «вторжения» на Украину. Кремль неоднократно опровергал эти заявления, уточнив, что Россия не собирается нападать на другие государства.