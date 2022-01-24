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Назван главный недостаток умных часов

Ученые выяснили, что умные часы работают неточно у людей с ожирением

Фото: Unsplash

Умные часы могут собирать данные некорректно в случае наличия ожирения или темного цвета кожи. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты приводят в пример актуальное научное исследование специалистов Международного университета Флориды (США). В нем ученые заключили, что у людей с темным цветом кожи и повышенным уровнем жировой прослойки смарт-часы могут собирать ошибочную информацию — данный недостаток носимых устройств назвали главным. Медики рекомендовали производителям гаджетов более точно тестировать свои девайсы перед выпуском в продажу.

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По словам автора исследования доцента Джессики Рамелла-Роман (Jessica Ramella-Roman), умные часы довольно полно отвечают потребностям людей со светлым цветом кожи и нормальным уровнем жира в организме. Экспертмент проводили с помощью популярных на рынке устройств Apple Watch 5, Fitbit Versa 2 и Polar M600. Все девайсы базируются на фотоплетизмографии — неинвазивном методе сбора данных о сердцебиении. Выяснилось, что богатая меланином кожа хуже пропускает свет. Также кожа людей с ожирением содержит меньше воды, что препятствует кровотоку.

В обоих случаях собираемые носимыми устройствами данные могут быть ошибочными. При наличии темной кожи погрешность сенсора составляла 10 процентов, повышенной жировой прослойки — доходила до 60 процентов.

«По мере того, как мы увеличивали уровень ИМТ и тон кожи, сигнал уменьшался», — отметила Рамелла-Роман. По словам специалиста, производителям фитнес-гаджетов следует тестировать свои устройства с помощью людей, которые имеют темный цвет кожи, а также добавлять в программу пациентов, страдающих ожирением.

Ранее специалисты Роскачества выбрали лучшие смарт-часы 2021 года. Весь топ-3 заняли умные часы от Garmin — модели Forerunner 55, Venu Sq Music Edition и Forerunner 745.

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Андрей Ставицкий
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