Швеция задумалась об эвакуации посольства на Украине

Правительство Швеции задумывается об эвакуации своего посольства с территории Украины, однако пока в этом нет необходимости, считает глава шведского МИД Анн Линде. Ее слова приводит местное издание SVT.

«У нас есть план на случай непредвиденных обстоятельств в киевском посольстве или в любой другой дипмиссии. Но на данный момент мы не считаем, что к нему нужно прибегать», — убеждена она.

На эвакуацию части сотрудников посольств решились США, Австрия и Великобритания. Ряд других стран, например Швейцария, в настоящий момент не планируют эвакуировать сотрудников своего посольства в Киеве. Правительство Японии при этом призвало граждан страны покинуть украинскую территорию как можно скорее.