Названы негативные для США последствия отключения России от SWIFT

Отключение России от системы международных платежей SWIFT может обернуться негативными для США последствиями. Их назвал профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США) Алан Кафруни в комментарии «Ленте.ру».

По его словам, подобная мера может непреднамеренно ударить по Европе и при этом значительно укрепить российско-китайские отношения.

Политолог предположил, что западные санкции будут либо ограниченными, либо откалиброванными в зависимости от масштабов действий России в отношении Украины, — как об этом невольно проговорился президент США Джо Байден во время пресс-конференции 20 января. «Ни Германия, ни Франция не хотят наносить ущерб потребительскому рынку в Европе. На фоне стремительного роста цен на газ Германия продолжает сомневаться [в правильности санкций] в отношении "Северного потока-2"», — сказал политолог.

Ранее в конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. Помимо санкций против российского госдолга, банковского сектора и газопровода «Северный поток-2», конгрессмены предложили отключить Россию от SWIFT. Аналогичный пакет санкций разрабатывает правительство Великобритании.

