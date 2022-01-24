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В Крыму назвали Зеленского танцором диско для США

Депутат Бальбек назвал президента Украины Владимира Зеленского танцором диско для США

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Крымский политический эксперт и депутат Государственной Думы седьмого созыва Руслан Бальбек назвал президента Украины Владимира Зеленского танцором диско для США. Так он прокомментировал призыв украинского лидера к активизации внешней разведки страны, пишет РИА Новости.

По словам Бальбека, Зеленскому просто «подсунули» очередной доклад про активность разведки, а тот, в свою очередь, «рад стараться». Он зачитал доклад и сам поверил, что украинские разведчики смогут беспрепятственно активизироваться против России, подчеркнул политический эксперт.

Ранее президент Украины заявил, что служба внешней разведки (СВР) страны научилась эффективно защищаться от иностранных посягательств, но теперь ей пора приступить к активным наступательным действиям. Он отметил, что украинцы как никогда раньше объединены желанием вернуть «свои земли», но при этом территориальной целостности государства все еще угрожает опасность.

Украина и ее союзники неоднократно обвиняли РФ в агрессии против суверенитета целого ряда стран. В Кремле заявили, что подобные обвинения не имеют никаких оснований и Москва не собирается нападать на другие государства.

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Юлия Ямпольская
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