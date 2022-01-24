Тарасова оценила запрет украинцам стоять рядом с россиянами на Олимпиаде-2022

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова усомнилась в психическом здоровье министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта. Так она в интервью «Спорт-Экспрессу» оценила озвученный чиновником запрет для украинцев стоять рядом с россиянами на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Ему тогда надо устроить серьезную проверку у психиатра и поместить в места не столь отдаленные. Его точно нельзя допускать до руководящих процессов», — заявила Тарасова.

Она также отметила, что российские фигуристы всегда хорошо общались с украинскими. «Мы не разделяем немцев, американцев, японцев или украинцев. Для нас они все равны», — сказала тренер.

Ранее в понедельник, 24 января, Гутцайт раскрыл подробности инструктажа, проведенного для отправляющихся в Пекин украинцев. «Они не должны стоять рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать», — подчеркнул чиновник. Игры-2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.