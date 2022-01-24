Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
ЦСКА
0:1
Завершен
Дюделанж
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
26 января
03:00 (Мск)
Аризона Койотс
НХЛ - регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс
26 января
06:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Тарасова оценила запрет украинцам стоять рядом с россиянами на Олимпиаде-2022

Тарасова усомнилась в психическом здоровье министра спорта Украины из-за его запрета

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова усомнилась в психическом здоровье министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта. Так она в интервью «Спорт-Экспрессу» оценила озвученный чиновником запрет для украинцев стоять рядом с россиянами на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Ему тогда надо устроить серьезную проверку у психиатра и поместить в места не столь отдаленные. Его точно нельзя допускать до руководящих процессов», — заявила Тарасова.

Она также отметила, что российские фигуристы всегда хорошо общались с украинскими. «Мы не разделяем немцев, американцев, японцев или украинцев. Для нас они все равны», — сказала тренер.

Ранее в понедельник, 24 января, Гутцайт раскрыл подробности инструктажа, проведенного для отправляющихся в Пекин украинцев. «Они не должны стоять рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать», — подчеркнул чиновник. Игры-2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
В НАТО задумались об отправке боевых групп в Черное море
Дерматолог раскрыла опасность нанесения вазелина на лицо вопреки тренду
Порошенко отказался давать показания следствию
В ЕС приготовились помочь Украине в борьбе с кибератаками
COVID-19 пробудил ретровирусы внутри человека
Тарасова оценила запрет украинцам стоять рядом с россиянами на Олимпиаде-2022
Врач назвал неочевидный признак сахарного диабета
Хакер взломал ПК с помощью игры Dark Souls
В воде обнаружили опасные для жизни инфекции
Житель Таиланда убил туриста серпом из-за слишком громкой музыки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter