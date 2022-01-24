Украинским спортсменам запретили стоять рядом с россиянами на Олимпиаде

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о рекомендациях для украинских атлетов, которые выступят на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Его слова приводит «Суспільне Спорт».

Гутцайт заявил, что провел встречу со спортсменами для того, чтобы избежать провокаций российской стороны во время соревнований. «Они не должны стоять рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать», — подчеркнул чиновник.

21 января Минспорта Украины посоветовало спортсменам отказаться от интервью на русском языке. Также атлетам из Украины запретили позировать с россиянами для совместных фото.

Скандал спровоцировала фотография украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих вместе с россиянкой Марией Ласицкене на летних Играх в Токио: обе спортсменки стали призерами соревнований по прыжкам в высоту. На родине украинка подверглась критике и была вызвана на беседу в Министерство обороны.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.