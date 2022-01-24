Канадская фигуристка дала совет ученицам Тутберидзе

Канадская фигуристка Габриэль Дэйлман порассуждала о травмах у учениц российского специалиста Этери Тутберидзе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Она посоветовала спортсменкам не пренебрегать восстановлением. «Если все очень плохо, даже если страшно сказать своему тренеру, родителям, да даже себе о травме — все равно берите отдых», — заявила Дэйлман.

Канадка подчеркнула, что незалеченные травмы провоцируют новые повреждения. «Если вы не восстановитесь, не сможете нормально тренироваться», — добавила она.

Три фигуристки группы Тутберидзе — Дарья Усачева, Александра Трусова и Алена Косторная — получили травмы в текущем сезоне. Из-за этого Усачева и Косторная не смогли принять участие в чемпионате России и лишились шансов выступить на Олимпиаде.

Дэйлман — олимпийская чемпиона 2018 года в командных соревнованиях. Она является первой запасной в сборной Канады на Игры-2022 в Пекине.